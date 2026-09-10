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Морозов высказался о проблеме переноса матчей «Сочи» из-за угрозы атаки БПЛА

Морозов высказался о проблеме переноса матчей «Сочи» из-за угрозы атаки БПЛА
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проблеме переноса матчей «Сочи» из-за угрозы атаки БПЛА.

— В последние дни в сочинском регионе неспокойнее, чем обычно. Обращались ли к вам из «Сочи» по поводу их домашних матчей?
— Нет, к нам не обращались. Мы следим за ситуацией. Всё пока что идёт по плану. Ситуация непростая, но будем реагировать по мере поступления обновлённой информации. Поэтому пока планируется проведение матчей на домашней арене «Сочи». Следим за ситуацией.

Как вы знаете, вчера перенесли матч МХЛ из-за атаки беспилотников. Сработали оперативно, нашли дату сразу провести игру. Матч, по-моему, уже начался, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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