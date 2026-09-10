Президент КХЛ объяснил, ради чего лига хочет произвести полную революцию в сериях буллитов

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил идею проводить буллитную серию перед стартом матчей лиги.

— Вы обсуждаете достаточно революционную идею — проводить буллиты ещё до начала матча. Расскажите, как это вообще должно выглядеть в вашем понимании? Трансляция начинается в 19:30 — и у нас сразу буллиты?

— Да. В нашем представлении команды проводят разминку, уходят в раздевалки, затем выходят на лёд. Также проходит обычное открытие матча, где‑то происходит церемония символического вбрасывания, звучит гимн. И после этого сразу начинаются буллиты. Все хоккеисты уже размялись, все готовы, лёд находится в отличном состоянии. Проводится серия буллитов — и одна из команд получает преимущество. Она сразу понимает: если основное время матча закончится вничью и дело дойдёт до овертайма, то результат этой серии может принести ей дополнительное очко.

— То есть буллиты перед матчем будут иметь реальное турнирное значение?

— Да, в этом и заключается идея. При определённом развитии матча результат этой серии будет иметь значение. Кроме того, можно вести отдельную статистику. Сейчас команда за сезон может провести пять‑шесть серий буллитов, а здесь фактически каждый будет соревноваться с каждым. Может появиться отдельная интересная таблица. Сейчас у нас проходит Кубок Первых, все следят за таблицей, смотрят, кто в ней лидирует. Такая идея у нас появилась совместно. Хотим проработать её в течение этого сезона, всё изучить и уже после этого принять решение относительно следующего сезона.

— Можно даже сделать отдельный коммерческий проект — условного «Короля буллитов».

— Да. Здесь можно придумать много различных интеграций.

— А игроки наверняка захотят узнать и свою личную статистику, если будут регулярно исполнять буллиты.

— Мы можем вести отдельную статистику и определять лучшего буллитёра лиги — например, по проценту реализованных попыток, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.