«У нас есть план». Президент КХЛ рассказал, как изменится трофей Кубок Гагарина

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о планируемых изменениях в трофее Кубка Гагарина.

— Как обстоят дела с Кубком Гагарина и его реконструкцией?

— Решение принято, у нас есть план, как мы это сделаем. Визуально история кубка не поменяется, будут небольшие изменения в плане уменьшения исторических табличек с составами команд и шайб с командами-победителями. Сейчас кубок находится у «Локомотива». Как и обычно, в марте мы его забирали и проводили реконструкцию. В этом году к плей-офф, к финалу он будет немного обновлённый. Но вся его история, визуальная узнаваемость сохранится, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.