Алексей Морозов объяснил причину повышения цен на билеты на матчи КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил причину повышения цен на билеты на матчи лиги.

— Корректно ли поднимать цены на билеты на хоккей, сравнивая его с концертами, с учётом того, что концерты редко проходят, а матчи КХЛ могут и через день?

— Не все ходят на каждый матч, мы хотим расширить аудиторию болельщиков, чтобы люди раз в месяц на хоккей ходили как на знаковое событие. Чем больше будет база болельщиков, тем больше будет спрос на наши мероприятия и будет больший ажиотаж при покупке билетов. Когда мы нарастим базу болельщиков, люди будут готовы прийти на хоккей раз в неделю, достать билетик, продумать досуг и сходить с друзьями.

Мы смотрели аналитику и статистику: согласно этим данным, если я не ошибаюсь, 56% старой постоянной аудитории, кто ходит на каждый матч, считают билеты дорогими. А вот из новой аудитории, которая появилась у нас в последние годы, только 23% привыкли тратить время на свой досуг. Сейчас мы создаём такой продукт, что это не только спорт, но и развлекательные программы, к которым есть интерес у всей семьи — детей и женщин. И мы не считаем, что наш продукт так занижен по сравнению с концертами, – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.