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Роман Ротенберг высказался о главных темах прошедшего Совета директоров КХЛ

Роман Ротенберг высказался о главных темах прошедшего Совета директоров КХЛ
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Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг подвёл итоги заседания Совета директоров КХЛ.

«Конечно, всё радует, как всё развивается в КХЛ. Интерес к хоккею повышается, это мы видим и по детским школам, в ту же «Красную машину» много желающих попасть. Вместе выстраиваем такую экосистему. На Совете директоров говорили о важности медиаподхода, нам нужно искать и привлекать рыночные инструменты для привлечения инвестиций. Сейчас всё больше людей готовы помогать хоккею. Дети должны понимать, куда им идти, детский хоккей, МХЛ, ВХЛ и КХЛ — единая экосистема. Важная часть этого — гармоничное развитие личности, здесь как раз важно взаимодействие с журналистами, которые вносят огромный вклад в развитие хоккея. В своих подходах мы берём примеры с лучших лиг мира», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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