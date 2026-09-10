«Со взрослой сборной всё сложнее». Ротенберг — о возвращении России в мировой хоккей

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о работе по возвращению взрослой сборной России на международные соревнования.

«Нас уже допустили на студенческие игры в Китае, мы уже готовимся, обсуждаем подготовку. Очень важно понимать, что самое главное — это методики, тренировочный процесс, тактики. С тренерами всё это будем обсуждать, думать, потому что мы всегда стремимся только побеждать. И очень важно подойти готовыми к первому международному турниру после паузы. Главное, что нас допустили. Лично я верю, что наши молодёжные и юниорские сборные вернутся как можно быстрее, что это произойдёт скоро. С национальной командой всё гораздо сложнее, но это следующий шаг. Мы будем бороться и биться за нашу сборную, как это делают футболисты и баскетболисты», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.