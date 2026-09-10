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Ротенберг: в характере, мастерстве российские хоккеисты превосходят сверстников из Америки

Ротенберг: в характере, мастерстве российские хоккеисты превосходят сверстников из Америки
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Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что нужно обеспечивать детей достаточным количеством хоккейных площадок для успешной конкуренции со сверстниками на международной арене.

«Когда у наших детей будет такое количество льда, как у их сверстников из США, Канады, Финляндии, мы будем спокойно их обыгрывать. В характере и мастерстве мы их превосходим, нужно больше давать возможностей кататься, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея с февраля 2022 года.

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