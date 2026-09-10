Президент КХЛ: хотим, чтобы людям нравилось проводить досуг на хоккейной арене

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о стратегии лиги по привлечению болельщиков на трибуны.

— Мы видим, что в Санкт-Петербурге пришла половина стадиона. На московских матчах — чуть больше половины. Вас не тревожат такие моменты, как они соотносятся с новой стратегией?

— Новая стратегия, как мы сказали, направлена на улучшение матчдэя. Мы будем стремиться к тому, чтобы прогресс был у всех клубов. У нас есть примеры клубов, где постоянные аншлаги, люди приходят. Многие из этих клубов уже делятся своими практиками, как проводить предыгровое шоу, какое развлечение есть в перерывах. И также есть клубы, на данный момент отстающие в плане работы с привлечением болельщиков. Вы сказали про СКА, когда на матчи пришло 11 тысяч, но это полный «Ледовый». Болельщики привыкли ходить. Нам надо сделать так, чтобы всё больше людей хотели пойти на матч. Сейчас большая арена, более 20 тысяч вместимость, её надо заполнять, привлекать новых людей, чтобы, придя на матч один раз, они увидели это шоу и захотели вернуться ещё через какое-то время и провести также свой прекрасный досуг. Это касается также и Москвы. Планируем ввести билетную онлайн-программу, которая будет касаться покупки билетов и которую будем собирать и анализировать, чтобы мы могли между клубами делиться лучшими практиками, лучшим, ценообразованием. Сейчас у нас ценообразованием полностью занимаются клубы, делая то, что они считают лучшим. Хотим сделать так, чтобы лига могла видеть и контролировать всё, делиться лучшими практиками со всеми клубами. Это совместная работа, которая нам всем поможет. У нас сейчас много дерби, много матчей в выходные и праздничные дни, удобное время начала матчей.

— Клубы в первую очередь хотят заработать, лиге же интересна картинка, чтобы были полные трибуны. Как вы будете строить взаимодействие с клубами в этом плане?

— Обязательно нужен баланс интересов, конечно. Вы видите, что у нас в стратегии заложены и коммерческие доходы. Мы понимаем, что один из основных показателей доходов — это билетная программа, матч-дэй и спонсоры. Будем собирать аналитику. Конечно же, для нас тоже важно, чтобы арены были заполнены. Наверное, и для тех болельщиков, которые приход