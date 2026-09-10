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«Будем ужесточать регламент». Морозов оценил работу с болельщиками в клубах КХЛ

«Будем ужесточать регламент». Морозов оценил работу с болельщиками в клубах КХЛ
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о работе с болельщиками в клубах лиги.

— Вы сказали, что лига будет взаимодействовать с клубами и контролировать именно ценообразование и билеты. А что по проведению матчдэя, всего того, что проходит за пределами матчей? Есть клубы, которые очень сильно заинтересованы в этом и много работают в этом направлении, а есть клубы, которые этим занимаются просто для галочки.
— Я уже сказал, что у нас есть клубы, которые являются примерами и уже делятся своими практиками. Мы на маркетинговом семинаре, который проходит у нас, это всё рассказываем. Конечно, будем и дальше собирать информацию, а затем ужесточать регламент, вносить в него и требовать выполнения определённого набора обязательных вещей, которые должны быть на любом матче, — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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