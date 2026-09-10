Вице-президент КХЛ рассказал о работе тайных покупателей на матчах лиги

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что лига постоянно инспектирует матчи с точки зрения опыта болельщика.

«У нас уже года четыре все матчи инспектируются нашими инспекторами с точки зрения опыта болельщика. В прошлом сезоне 17 домашних матчей из 34 в каждом клубе были происпектированы так называемыми тайными покупателями со стороны лиги. По итогам каждой инспекции у нас заполняется огромный чек-лист, который отсылается в каждый клуб со всеми замечаниями, недоработками и невыполнениями пожеланий лиги. Более того, уже много лет этот показатель учитывается в рейтинге клубов и клубы получают за это деньги. Поэтому уже много лет этот процесс ведём. Со следующего сезона будем инспектироваться все 34 домашних матча каждого клуба, — передаёт слова Доброхвалов корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.