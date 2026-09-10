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«У меня нет ответа на это». Защитник СКА Зайцев — о помещении в список отказов

«У меня нет ответа на это». Защитник СКА Зайцев — о помещении в список отказов
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Защитник СКА Никита Зайцев высказался о помещении в список отказов. Зайцев имеет ещё два сезона контракта со СКА с зарплатой в 75 млн рублей за каждый.

– История с вашим помещением в список отказов обросла большим количеством слухов…
– Это вообще не ко мне, у меня нет ответа на это. Мне сообщили об этом, но моя задача — выходить, играть и больше ни о чём не думать.

– В голове не сидело?
– У меня вообще в голове ничего не сидит. Пустота. В голове тот момент, который идёт сейчас, — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

34-летний игрок обороны в прошлом сезоне провёл лишь 18 матчей из-за травмы. Набранными очками Зайцев не отметился, показатель полезности составил «-4» при восьми штрафных минутах.

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СКА поместил защитника Никиту Зайцева в список отказов