«У меня нет ответа на это». Защитник СКА Зайцев — о помещении в список отказов

Защитник СКА Никита Зайцев высказался о помещении в список отказов. Зайцев имеет ещё два сезона контракта со СКА с зарплатой в 75 млн рублей за каждый.

– История с вашим помещением в список отказов обросла большим количеством слухов…

– Это вообще не ко мне, у меня нет ответа на это. Мне сообщили об этом, но моя задача — выходить, играть и больше ни о чём не думать.

– В голове не сидело?

– У меня вообще в голове ничего не сидит. Пустота. В голове тот момент, который идёт сейчас, — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

34-летний игрок обороны в прошлом сезоне провёл лишь 18 матчей из-за травмы. Набранными очками Зайцев не отметился, показатель полезности составил «-4» при восьми штрафных минутах.