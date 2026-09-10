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«Любил такие матчи». Зайцев — о том, что СКА играет два дня подряд

«Любил такие матчи». Зайцев — о том, что СКА играет два дня подряд
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Защитник СКА Никита Зайцев высказался о предстоящем матче со «Спартаком», который станет для петербургского клуба вторым за два дня. Вчера, 9 сентября, СКА обыграл «Ладу» (2:1 Б) на домашнем льду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Как проходит подготовка к игре со «Спартаком»?
– Не так много играл бэк-ту-бэк матчей. Нужно постараться выспаться. Утром как-то активно подвигаться, прогуляться. Обычно любил такие встречи, удавалось хорошо себя чувствовать во второй игре. Посмотрим, — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Матч со «Спартаком» пройдё