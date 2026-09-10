Норвежский вратарь «Трактора» высказался о втором поражении команды на старте сезона КХЛ

Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн высказался о втором поражении команды на старте сезона КХЛ. Челябинская команда проиграла «Ак Барсу» со счётом 1:2. Ранее в стартовом матче нового сезона «Трактор» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:5.

– Тяжёлая игра для вашей команды, так же, как и в целом, тяжёлое начало сезона. Какие у вас остались эмоции после поражения от «Ак Барса»?

– Две хорошие команды. На мой взгляд, мы сыграли хороший, плотный матч. Не получилось набрать очки, победить, но это была интересная игра, мы увидели здесь, в Казани, отличную атмосферу. Так что всё было здорово. Ждём следующих игр», — сказал Хёукеланн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.