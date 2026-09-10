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Норвежский вратарь «Трактора» высказался о втором поражении команды на старте сезона КХЛ

Норвежский вратарь «Трактора» высказался о втором поражении команды на старте сезона КХЛ
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Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн высказался о втором поражении команды на старте сезона КХЛ. Челябинская команда проиграла «Ак Барсу» со счётом 1:2. Ранее в стартовом матче нового сезона «Трактор» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Семёнов (Дыняк) – 04:35 (5x5)     2:0 Терехов (Семёнов, Лямкин) – 20:45 (5x5)     2:1 Легаре (Григоренко, Дронов) – 26:50 (5x3)    

– Тяжёлая игра для вашей команды, так же, как и в целом, тяжёлое начало сезона. Какие у вас остались эмоции после поражения от «Ак Барса»?
– Две хорошие команды. На мой взгляд, мы сыграли хороший, плотный матч. Не получилось набрать очки, победить, но это была интересная игра, мы увидели здесь, в Казани, отличную атмосферу. Так что всё было здорово. Ждём следующих игр», — сказал Хёукеланн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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