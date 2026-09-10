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Норвежский вратарь «Трактора» Хёукеланн оценил уровень хоккея в КХЛ

Норвежский вратарь «Трактора» Хёукеланн оценил уровень хоккея в КХЛ
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Норвежский вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн положительно оценил уровень хоккея в КХЛ и отметил красивые города и арены в России.

– Матч с «Ак Барсом» стал вашей второй игрой в старте в КХЛ. Что вы думаете о лиге? О стиле хоккея в России?
– Очень хорошая лига. Яркий стиль хоккея, тут отличные болельщики, хорошие арены, приятные, красивые города. Пока всё было хорошо.

– Верна ли мысль, что, когда меняешь лигу, нужно время, чтобы лучше понять хоккей в другой стране? Сейчас не всё идеально в вашей игре, причина в этом?
– Может, нужно немного времени, но надеюсь, что мне не потребуется так много времени, чтобы адаптироваться. Сегодня уже было лучше, комфортнее. Думаю, это уже был шаг в правильном направлении. Надеюсь, я смогу на этом построить свою работу и наконец-то одержать свою первую победу, – сказал Хёукеланн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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