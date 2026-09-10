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«Большая гордость Казахстана». «Барыс» поздравил Рыбакину со статусом первой ракетки мира

«Большая гордость Казахстана». «Барыс» поздравил Рыбакину со статусом первой ракетки мира
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Пресс-служба «Барыса» поздравила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира.

«Поздравляем Елену Рыбакину с историческим достижением – званием первой ракетки мира! Новая вершина и большая гордость для всего Казахстана!» — говорится в сообщении.

Рыбакина гарантировала себе первую строчку рейтинга после победы над китаянкой Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open — 2026 со счётом 3:6, 6:1, 6:4. В полуфинале она встретится с четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф.

Рыбакина до июня 2018 года выступала за Россию, затем получила казахстанское гражданство, так как Федерация тенниса Казахстана предложила ей стипендии и доступ к элитным тренировочным базам.

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