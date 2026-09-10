«Думаю, он поставит хорошую сумму денег». Защитник СКА — о 600-м очке Плотникова в КХЛ

Защитник СКА Никита Зайцев высказался о достижении партнёра по команде нападающего Сергея Плотникова 600 очков в КХЛ.

– Сергей Плотников набрал 600-е очко в КХЛ. Насколько он важен для команды?

– [Плотникову] Сергей Плотников набрал 600 очков? Думаю, он поставит хорошую сумму денег на победу! Серёж, money on the board, – сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Сергей Плотников стал шестым игроком в истории КХЛ, набравшим 600 (258+342) очков. Ранее 600 и более очков в лиге набирали Вадим Шипачёв (1031), Сергей Мозякин (928), Александр Радулов (822), Никита Гусев (748) и Данис Зарипов (685).