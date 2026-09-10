Защитник СКА оценил успешный старт команды в начале сезона КХЛ

Защитник СКА Никита Зайцев высказался об успешном старте команды в новом сезоне КХЛ. Петербургский клуб одержал победы во всех трёх матчах.

– За счёт чего удалось выиграть три матча на старте, даже несмотря на непростые матчи?

– Видимо, хорошо готовы просто. С «Ладой» были неприятные игры, удалось их вытащить. Это тоже урок для нас. Хорошо, что смогли выиграть.

– В чём сложность игры с «Ладой»? Они создали большие проблемы СКА.

– Вообще не думаем о других командах, должны обратить внимание на свою игру. Будем смотреть видео, нужно понять, что конкретно мы сделали не так. Будем разбираться.

– Ждали от Егора Савикова такой победной шайбы?

– Всегда жду от него многого. Он классно катается, одарённый парень. Рад буду, если он будет чаще это делать, брать на себя. У него всё для этого есть. Моя задача – подчистить в обороне, – сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.