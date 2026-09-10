Норвежский вратарь «Трактора» — о России: впечатления пока только хорошие

Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн высказался о своих впечатлениях от жизни в России.

– Как проходит ваша жизнь в Челябинске? Вы с семьёй?

– Да, я переехал с женой, и нам всё очень нравится. Хороший город. Много приятных мест, кафе и ресторанов, симпатичный, хоть и маленький, исторический центр. Красивые домики, мы прогулялись по улицам, по парку. Пока всё хорошо. Впечатления от России пока только хорошие, – сказал Хёукеланн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее Хенрик Хёукеланн положительно оценил уровень хоккея в Континентальной хоккейной лиге и отметил красивые города и арены в России.