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Вратарь «Трактора» Хёукеланн сравнил Норвегию и Россию

Вратарь «Трактора» Хёукеланн сравнил Норвегию и Россию
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Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн высказался о жизни в Норвегии и России.

– Если сравнить Челябинск и Норвегию, есть какие-то различия?
– Да, конечно, в Норвегии больше природы. Но я ещё не всё видел, слышал, что в России много красивых природных мест, удивительных. Я люблю гулять на природе. Конечно, в Норвегии города будут поменьше, потому что в Норвегии всего живёт по пять миллионов человек.

Здесь, в России, куда мы ни приедем – будет мегаполис, по миллиону человек. Так что, конечно, Норвегия меньше, но мне нравится и Россия, и Норвегия. Россия чем-то напоминает Германию, где я играл ранее, там тоже были большие города, много промышленности, поток людей, – сказал Хёукеланн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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