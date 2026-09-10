Норвежский вратарь Хёукеланн: у нас больше любят лыжи, биатлон, гандбол и футбол

Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн высказался о сравнении хоккейной жизни в Норвегии и России.

– Если сравнивать хоккейную жизнь в Норвегии и в России: здесь больше людей любят хоккей?

– Конечно. Здесь, в России, хоккей гораздо более популярный вид спорта, больше болельщиков и больше освещения в медиа. КХЛ – серьёзная лига. Так что в этом плане большая разница с домом, с Норвегией. У нас больше любят лыжные гонки, биатлон, гандбол и футбол. Хотя за хоккеем тоже следят, люди радовались нашим успехам на чемпионате мира, – сказал Хёукеланн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее Хенрик Хёукеланн высказался о втором поражении команды на старте сезона КХЛ.