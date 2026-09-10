Норвежский вратарь «Трактора» Хёукеланн рассказал, что играет в контактных линзах

Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн заявил, что имеет проблемы со зрением и играет в контактных линзах.

– Вы пришли на интервью в стильных очках. В обычной жизни вы всегда в них?

– Приходится. Это не для стиля, у меня проблемы со зрением.

– А во время игры вы в них? Или в линзах?

– Конечно, в контактных линзах. Это гораздо удобнее. Проблем нет никаких, современные технологии, — сказал Хёукеланн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В следующей игре «Трактор» встретится с «Локомотивом» дома 15 сентября.

Ранее Хенрик Хёукеланн положительно оценил уровень хоккея в КХЛ и отметил красивые города и арены в России.