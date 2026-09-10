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«Не чувствую себя загнанным в угол». Куинн Хьюз — о новом контракте с «Миннесотой»

«Не чувствую себя загнанным в угол». Куинн Хьюз — о новом контракте с «Миннесотой»
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Защитник Куинн Хьюз высказался о своём, возможно, новым контракте с «Миннесотой Уайлд». У хоккеиста остался один сезон по соглашению со среднегодовой зарплатой $ 7,85 млн.

«Это будет сделано тогда, когда я посчитаю необходимым. Я не чувствую себя загнанным в угол. Я очень тщательно всё обдумываю. Хочу убедиться, что не тороплюсь и принимаю решение, которое будет выгодно всем. Вот о чём я сейчас думаю.

Мы не так много говорили об этом, потому что я хотел провести лето так, как мне хочется: отдохнуть, перезагрузиться, насладиться тренировками, побыть с друзьями и семьёй.Я уверен, что по мере приближения сезона ситуация будет накаляться, но я не чувствую, что меня припёрли к стенке и что я должен подписать контракт до начала тренировочного лагеря», — цитирует Хьюза сайт НХЛ.

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