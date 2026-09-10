Три матча СКА в регулярном чемпионате КХЛ перенесены

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила об изменениях в календаре матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Департамент проведения соревнований КХЛ принял решение о переносе четырёх матчей регулярного чемпионата на другие даты по договорённости между клубами.

Матч №684 «Шанхайские Драконы» – СКА перенесён с 5 на 3 марта 2027 года;

Матч №138 СКА – «Динамо» Минск перенесён с 8 октября 2026 года на 5 марта 2027 года;

Матч № 689 «Динамо» Минск – СКА перенесён с 7 марта 2027 года на 8 октября 2026 года», — сказано в сообщении КХЛ.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре своего сына Игоря Ларионова-младшего в матче с «Ладой».