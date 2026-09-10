«Не исключаю, что тренеры будут посмеиваться». Щитов — о буллитах перед матчами в КХЛ

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов оценил возможное введение предматчевой буллитной серии в лиге.

«Думаю, что в КХЛ пока до конца не понимают, что это может быть. Возможно, это будет предматчевое шоу, своеобразный разогрев для зрителей, чтобы поднять интерес к хоккею. В КХЛ ведь считают, что должен пройти год перед окончательным решением.

Информационный интерес это точно принесёт, об этом будут говорить. Только не исключаю, что тренеры в кулуарах будут над этим посмеиваться. Хотя, кто его знает, может, это будет крутое решение – посмотрим.

Что касается льда, то его чистят перед буллитами, поэтому его состояние в целом нормальное. А вот состояние игроков может быть разным. Перед игрой кто-то может быть не так размят, а после кто-то будет уставшим. Тут всё индивидуально», – цитирует Щитова «БИЗНЕС Online».