«Авангард» дома уверенно победил «Сочи», забросив четыре шайбы

Сегодня, 10 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

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В составе «Авангарда» шайбы на свой счёт записали Наиль Якупов, Семён Чистяков, Джош Ливо, Василий Пономарёв. У «Сочи» единственный гол на счету Дениса Венгрыжановского.

Следующий матч «Авангард» проведёт с «Металлургом» 13 сентября в Омске, а «Сочи» 12 сентября встретится дома со СКА.

Регулярный чемпионат К