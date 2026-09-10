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Авангард — Сочи, результат матча 10 сентября 2026 года, счет 4:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Авангард» дома уверенно победил «Сочи», забросив четыре шайбы
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Сегодня, 10 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Якупов (Чистяков) – 10:12 (5x5)     2:0 Чистяков (Потуральски) – 37:27 (5x5)     3:0 Ливо (Чистяков, Потуральски) – 43:41 (5x4)     4:0 Пономарёв (Рашевский, Гуляев) – 46:36 (5x5)     4:1 Венгрыжановский (Хохлачёв, Грэм) – 59:11 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Авангарда» шайбы на свой счёт записали Наиль Якупов, Семён Чистяков, Джош Ливо, Василий Пономарёв. У «Сочи» единственный гол на счету Дениса Венгрыжановского.

Следующий матч «Авангард» проведёт с «Металлургом» 13 сентября в Омске, а «Сочи» 12 сентября встретится дома со СКА.

Регулярный чемпионат К