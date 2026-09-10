Андриевский — о трёх поражениях «Амура» подряд: оптимизм есть, у нас неплохая команда

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Сибири» (0:2), которое стало для дальневосточного клуба третьим подряд.

— Банальные слова скажу: игра катилась или к овертайму, или к заброшенной шайбе. К сожалению, пропустили. Так бывает.

— Отсутствие побед у «Амура» и «Сибири» сказалось на характере встречи?

— Да я бы не сказал, что была осторожность. Хозяева начали за здравие, первая игра дома. У них было крупное поражение, им надо было реабилитироваться. Мы были к этому готовы.

— Как оценить старт «Амура»?

— Оптимизм есть, у нас неплохая команда, которая способна решать задачи. Единственное, нас подводит игра в атаке, очень тяжело даются голы, мало бросаем, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.