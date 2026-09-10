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Люзенков прокомментировал первую победу «Сибири» в сезоне

Люзенков прокомментировал первую победу «Сибири» в сезоне
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о первой победе новосибирского клуба в сезоне во встрече с «Амуром» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Тютнев (Смирнов, Диц) – 48:32 (5x5)     2:0 Попов (Кузнецов, Никулин) – 59:45 (en)    

«Хорошая и боевая игра, вратари держали в напряжении, очень здорово они действовали, моменты были у обеих команд. Очень понравился второй период — было много смен в зоне соперника у нас, но не забили. В третьем периоде повисла ответственность и ребята немножко попятились. Надо подкорректировать это, чтобы не пятились в свою зону. Удачно забили простой гол, закрыли вратаря. Очень нужная победа в плане психологии. После крупного поражения в Астане все хотели реабилитироваться. Здорово, что команда так отреагировала», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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