Люзенков прокомментировал первую победу «Сибири» в сезоне

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о первой победе новосибирского клуба в сезоне во встрече с «Амуром» (2:0).

«Хорошая и боевая игра, вратари держали в напряжении, очень здорово они действовали, моменты были у обеих команд. Очень понравился второй период — было много смен в зоне соперника у нас, но не забили. В третьем периоде повисла ответственность и ребята немножко попятились. Надо подкорректировать это, чтобы не пятились в свою зону. Удачно забили простой гол, закрыли вратаря. Очень нужная победа в плане психологии. После крупного поражения в Астане все хотели реабилитироваться. Здорово, что команда так отреагировала», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.