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Люзенков о поражении от «Барыса» 1:7: у соперника там всё летит, они семь-восемь забивают

Люзенков о поражении от «Барыса» 1:7: у соперника там всё летит, они семь-восемь забивают
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков вновь высказался о поражении от «Барыса» (1:7) в матче ранее.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Логвин (Симонов, Ляпунов) – 12:47 (5x5)     2:0 Кайыржан (Данияр, Приски) – 24:27 (5x5)     3:0 Бейли (Морелли, Данияр) – 30:30 (5x5)     4:0 Симонов (Кайыржан, Логвин) – 33:42 (5x4)     5:0 Приски (Логвин, Симонов) – 36:39 (5x5)     6:0 Бейли (Пилон, Шепард) – 38:35 (5x5)     7:0 Пилон (Морелли, Бейли) – 46:33 (5x5)     7:1 Валитов (Бек, Аланов) – 53:30 (5x5)    

«В той игре многое не получалось. Мы с ребятами поговорили — были там моменты, которые нас совсем не устроили. У соперника там пока всё летит, они семь-восемь забивают, они свежие и бегут. У нас пока с реализацией туго. После таких игр всё это накапливается, всё это давит. Неплохо предсезонные игры провели, а это всё отличается, регулярный чемпионат. Хорошо, что победили, два очка есть два очка», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее Ярослав Люзенков высказался о первой победе новосибирс