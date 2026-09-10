Люзенков о поражении от «Барыса» 1:7: у соперника там всё летит, они семь-восемь забивают

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков вновь высказался о поражении от «Барыса» (1:7) в матче ранее.

«В той игре многое не получалось. Мы с ребятами поговорили — были там моменты, которые нас совсем не устроили. У соперника там пока всё летит, они семь-восемь забивают, они свежие и бегут. У нас пока с реализацией туго. После таких игр всё это накапливается, всё это давит. Неплохо предсезонные игры провели, а это всё отличается, регулярный чемпионат. Хорошо, что победили, два очка есть два очка», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее Ярослав Люзенков высказался о первой победе новосибирс