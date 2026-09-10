Люзенков рассказал, на каком этапе восстановления находится Красоткин

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о состоянии голкипера Антона Красоткина, который получил травму в предсезонном матче с «Нефтехимиком» (6:3) и был заменён в первом периоде.

— На каком этапе восстановления находится Красоткин?

— Сегодня он катался на полную, тренировался. На следующую игру есть выбор, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

Ранее Ярослав Люзенков высказался о первой победе новосибирского клуба в сезоне во встрече с «Амуром».