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«Во втором периоде игра шла только в зоне Омска». Миронов — о поражении от «Авангарда»

«Во втором периоде игра шла только в зоне Омска». Миронов — о поражении от «Авангарда»
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Якупов (Чистяков) – 10:12 (5x5)     2:0 Чистяков (Потуральски) – 37:27 (5x5)     3:0 Ливо (Чистяков, Потуральски) – 43:41 (5x4)     4:0 Пономарёв (Рашевский, Гуляев) – 46:36 (5x5)     4:1 Венгрыжановский (Хохлачёв, Грэм) – 59:11 (5x4)    

«Были готовы к такому началу от соперника, ждали, что он будет играть активно. Во втором периоде чуть перехватили инициативу, мне показалось, что игра шла только в зоне «Авангарда», но не удаётся нам найти подход к воротам. Немаловажно, что забили в концовке, рано или поздно нас прорвёт.

У нас три равных вратаря, план такой, что они играют по матчу. Сегодня выпала очередь Андреянова играть. Кагарлицкий выбыл ненадолго, скоро вернётся в строй. Команда сейчас только формируется, связки сыгрываются, рассматриваем разные сочетания», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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