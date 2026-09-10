«Во втором периоде игра шла только в зоне Омска». Миронов — о поражении от «Авангарда»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) в Омске.

«Были готовы к такому началу от соперника, ждали, что он будет играть активно. Во втором периоде чуть перехватили инициативу, мне показалось, что игра шла только в зоне «Авангарда», но не удаётся нам найти подход к воротам. Немаловажно, что забили в концовке, рано или поздно нас прорвёт.

У нас три равных вратаря, план такой, что они играют по матчу. Сегодня выпала очередь Андреянова играть. Кагарлицкий выбыл ненадолго, скоро вернётся в строй. Команда сейчас только формируется, связки сыгрываются, рассматриваем разные сочетания», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.