15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: в следующие два месяца «Авангард» будет находиться в режиме выживания

Ги Буше: в следующие два месяца «Авангард» будет находиться в режиме выживания
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победной встрече с «Сочи» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Якупов (Чистяков) – 10:12 (5x5)     2:0 Чистяков (Потуральски) – 37:27 (5x5)     3:0 Ливо (Чистяков, Потуральски) – 43:41 (5x4)     4:0 Пономарёв (Рашевский, Гуляев) – 46:36 (5x5)     4:1 Венгрыжановский (Хохлачёв, Грэм) – 59:11 (5x4)    

«Матч, который стоит ожидать на старте чемпионата. Много моментов, над которыми стоит поработать, но уровень борьбы от нас был выше, чем два дня назад, мы боролись до конца все 60 минут. Потери были, но их было меньше, мы проявили терпение, долго нам не удавалось забросить шайбы, но мы продолжали действовать просто и стабильно. Это очень важно для нас, потому что в следующие два месяца мы будем находиться в режиме выживания. Хотел бы отметить Константина Окулова, он демонстрировал высочайший уровень лидерства, вёл команду за собой. Также выделю Джоша Ливо, он классно отрабатывает на обеих сторонах площадки. Лучшим игроком матча стал Семён Чистяков, который набрал три очка и блокировал броски, он проявляет себя в отсутствии Шарипзянова и Лажуа», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.