Ги Буше: в следующие два месяца «Авангард» будет находиться в режиме выживания

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победной встрече с «Сочи» (4:1).

«Матч, который стоит ожидать на старте чемпионата. Много моментов, над которыми стоит поработать, но уровень борьбы от нас был выше, чем два дня назад, мы боролись до конца все 60 минут. Потери были, но их было меньше, мы проявили терпение, долго нам не удавалось забросить шайбы, но мы продолжали действовать просто и стабильно. Это очень важно для нас, потому что в следующие два месяца мы будем находиться в режиме выживания. Хотел бы отметить Константина Окулова, он демонстрировал высочайший уровень лидерства, вёл команду за собой. Также выделю Джоша Ливо, он классно отрабатывает на обеих сторонах площадки. Лучшим игроком матча стал Семён Чистяков, который набрал три очка и блокировал броски, он проявляет себя в отсутствии Шарипзянова и Лажуа», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.