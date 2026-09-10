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«Питтсбург» представил новую раскраску шлема Сергея Мурашова

«Питтсбург» представил новую раскраску шлема Сергея Мурашова
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Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» на странице команды в социальной сети Х представила новую раскраску шлема российского голкипера Сергея Мурашова.

Фото: Питтсбург Пингвинз

Фото: Питтсбург Пингвинз

Фото: Питтсбург Пингвинз

Напомним, в прошлом сезоне россиянин дебютировал в НХЛ, сыграв пять матчей, в которых его коэффициент надёжности составил 2,56, а процент отражённых бросков — 89,7. Мурашов также занял третье место в Американской хоккейной лиге (АХЛ) по коэффициенту надёжности (2,20) и проценту отражённых бросков (91,9).

Ранее капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о работе с тренером Майком Бэбкоком, который в межсезонье стал наставником в «Эдмонтон Ойлерз».

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