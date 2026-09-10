Нападающий «Салавата Юлаева» Алалыкин рассказал о работе с Томи Лямся и Виктором Козловым

Форвард «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин высказался о бывшем главном тренере уфимского клуба Томи Лямся и нынешнем наставнике Викторе Козлове.

— В КХЛ вы тренировались у двух наставников: Томи Лямся и Виктора Козлова. Можете сравнить этих тренеров?

— Я думаю, они чем-то даже похожи. Понятно, что какие-то детали в тренировочный процесс привнёс Виктор Николаевич, какие-то — Томи, но у них есть общая черта — отношение к работе. Если они видят, что ты работаешь, трудишься, делаешь то, что нужно, то будешь у них играть.

Помню момент, когда я ещё был молодым. Мы тогда с «Салаватом» как раз были в Магнитогорске, а главным тренером ещё был Томи. Я что-то не так сделал на тренировке, потому что был в неиграющем составе. Он это увидел, подошёл ко мне и сказал: «Пока я буду тренером, ты с таким отношением к тренировочному процессу у меня играть не будешь». Для меня это тогда был такой звоночек. И вот после этого я понял, что при правильной работе и полной самоотдаче на тренировках, на раскатке у меня появится шанс быть в составе. И у Виктора Николаевича, и у Томи работа — самое главное.

— Вы чувствуете разницу между русским и иностранным тренером?

— Даже не знаю. У Виктора Николаевича свой подход, у Томи — свой. Честно говоря, тяжело их сравнивать. Особой разницы не ощущается, у всех всё предельно понятно и просто, — цитирует Алалыкина «Советский спорт».