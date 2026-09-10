Фил Кессел вместе с сестрой, Ти Джей Оши и Райан Сутер войдут в Зал хоккейной славы США

Пресс-служба USA Hockey огласила список хоккеистов и имя тренера, которые войдут в Зал хоккейной славы США в 2026 году.

«Аманда Кессел, Фил Кессел, Ти Джей Оши, Райан Сутер и Стэн Вонг будут включены в Зал славы США в 2026 году», — сказано в сообщении USA Hockey.

«В нашем спорте не нужно далеко ходить, чтобы найти человека, чья жизнь была затронута одним из этих пяти человек. Их выдающийся вклад будет ощущаться ещё многими поколениями, и мы с большой гордостью приветствуем их в числе величайших спортсменов всех времён в нашей стране», — заявил президент Федерации хоккея США Майк Тримболи.

Отмечается, что торжественная церемония включения в Зал славы США состоится в понедельник, 30 ноября 2026 года, в Вашингтоне, округ Колумбия. Дополнительная информация будет предоставлена ​​позже в этом месяце.