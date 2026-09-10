Главный тренер «Авангарда» рассказал, когда к команде должен присоединиться Седрик Пакетт

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, когда к команде должен присоединиться форвард Седрик Пакетт.

«Если ничего не изменится, то Седрик Пакетт должен прилететь в Омск где-то 25 сентября. Но ему потребуется время, как и остальным, я думаю, что он сможет сыграть в конце октября-начале ноября. Ждём Санта Клауса в это время с большим мешком подарков в виде выздоровевших игроков», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Пакетт ранее играл в КХЛ за минское и московское «Динамо». Всего в лиге нападающий провёл 227 матчей и набрал 125 очков — забросил 67 шайб и отдал 58 результативных передач.