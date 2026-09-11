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Буше: многие звёзды в хоккее не лидеры, даже разлагают атмосферу. Их очки не вдохновляют

Буше: многие звёзды в хоккее не лидеры, даже разлагают атмосферу. Их очки не вдохновляют
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал игру Константина Окулова в статусе временного капитана омского клуба.

— Есть ощущение, что временный капитан «Авангарда» Константин Окулов находится сейчас не в своей тарелке.
— Окулов делает ровно всё то, что делал и в прошлом плей-офф. Я никогда не смотрю на очки, иногда игрок заработает четыре очка, но покажет не лучшие качества в матче. Для меня главное, что он вдохновляет и ведёт команду за собой. Много звёзд, которые не являются лидерами своих команд, иногда они даже разлагают атмосферу. Быть лидером — это не значит быть звездой, своими очками ты никого не вдохновишь, вдохновляют смелость, настойчивость, самоотдача, та самая мелкая работа, которую другие не хотят выполнять, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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