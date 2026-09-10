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Максим Шалунов получил памятную награду за 250 шайб в КХЛ

Максим Шалунов получил памятную награду за 250 шайб в КХЛ
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Перед матчем регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Северсталь» нападающий ярославской команды Максим Шалунов получил памятную награду за 250 шайб в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Шалунов стал девятым игроком в истории лиги, забросившим 250 шайб – лидером по этому показателю остаётся Сергей Мозякин (419). В рамках торжественной церемонии награду нападающему вручил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий.

Отметим, что с сезона-2024/2025 Континентальная хоккейная лига вручает специальные награды игрокам и тренерам, добившимся уникальных статистических достижений.

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