Минское «Динамо» потерпело второе домашнее поражение на старте сезона, уступив «Шанхаю»

Сегодня, 10 сентября, в Минске, Беларусь, на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей.
В составе «Динамо» шайбы на свой счёт записали Сэм Энас, Сергей Кузнецов, Крис Тирни. У «Шанхайских Драконов» голы забили Ник Чичек, Бретт Мюррей, Дмитрий Яшкин, Бреннан Менелл (в овертайме).
Следующий матч «Динамо» проведёт с московскими одноклубниками 12 сентября в Санкт-Петербурге, а «Шанхайские Драконы» 15 сентября встретятся в гостях со СКА.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.
- 10 сентября 2026
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