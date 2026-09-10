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Динамо Мн — Шанхайские Драконы, результат матча 10 сентября 2026 года, счет 3:4 ОТ, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Минское «Динамо» потерпело второе домашнее поражение на старте сезона, уступив «Шанхаю»
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Сегодня, 10 сентября, в Минске, Беларусь, на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Энас (Чухраев, Смит) – 00:23 (5x5)     1:1 Чичек (Александров) – 17:49 (5x5)     1:2 Мюррей (Кузнецов, Эддисон) – 27:19 (5x4)     2:2 Кузнецов (Энас, Смит) – 35:36 (5x4)     3:2 Тирни (Обе-Кюбель, Смит) – 40:54 (5x4)     3:3 Яшкин (Петан, Менелл) – 57:13 (6x5)     3:4 Менелл (Яшкин) – 61:53 (3x3)    

В составе «Динамо» шайбы на свой счёт записали Сэм Энас, Сергей Кузнецов, Крис Тирни. У «Шанхайских Драконов» голы забили Ник Чичек, Бретт Мюррей, Дмитрий Яшкин, Бреннан Менелл (в овертайме).

Следующий матч «Динамо» проведёт с московскими одноклубниками 12 сентября в Санкт-Петербурге, а «Шанхайские Драконы» 15 сентября встретятся в гостях со СКА.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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