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Квартальнов и Буше вошли в топ-3 по победам в «Локомотиве» и «Авангарде» соответственно

Квартальнов и Буше вошли в топ-3 по победам в «Локомотиве» и «Авангарде» соответственно
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что главные тренеры Дмитрий Квартальнов и Ги Буше по итогам сегодняшнего игрового дня вышли на третье место по победам в «Локомотиве» и «Авангарде» соответственно.

Квартальнов одержал 79-ю победу с «Локомотивом» и вышел на третье место в списке лучших тренеров команды по победам в КХЛ, обойдя Кари Хейккиля:
188 – Игорь Никитин;
96 – Алексей Кудашов;
79 – Дмитрий Квартальнов.

Буше одержал 90-ю победу с «Авангардом» и вышел на третье место в списке лучших тренеров команды по победам в КХЛ, обойдя Михаила Кравца:
177 – Боб Хартли;
115 – Раймо Сумманен;
90 – Ги Буше.

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