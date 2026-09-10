Квартальнов и Буше вошли в топ-3 по победам в «Локомотиве» и «Авангарде» соответственно

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что главные тренеры Дмитрий Квартальнов и Ги Буше по итогам сегодняшнего игрового дня вышли на третье место по победам в «Локомотиве» и «Авангарде» соответственно.

Квартальнов одержал 79-ю победу с «Локомотивом» и вышел на третье место в списке лучших тренеров команды по победам в КХЛ, обойдя Кари Хейккиля:

188 – Игорь Никитин;

96 – Алексей Кудашов;

79 – Дмитрий Квартальнов.

Буше одержал 90-ю победу с «Авангардом» и вышел на третье место в списке лучших тренеров команды по победам в КХЛ, обойдя Михаила Кравца:

177 – Боб Хартли;

115 – Раймо Сумманен;

90 – Ги Буше.