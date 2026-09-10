Джош Ливо высказался о своей первой шайбе за «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Джош Ливо после победного матча с «Сочи» (4:1) высказался о своей первой игре за омский клуб.

«Реабилитировались после поражения в прошлом матче, хорошо, что сегодня удалось победить на глазах у своих болельщиков, и при этом сохранять концентрацию все 60 минут. Классно, что забил уже во второй игре за «Авангард», надеюсь, что продолжу в том же духе. Конечно, я слышал поддержку болельщиков, они здесь невероятные», — передаёт слова Ливо корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Следующий матч «Авангард» проведёт с «Металлур