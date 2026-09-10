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Джош Ливо высказался о своей первой шайбе за «Авангард»

Джош Ливо высказался о своей первой шайбе за «Авангард»
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Нападающий «Авангарда» Джош Ливо после победного матча с «Сочи» (4:1) высказался о своей первой игре за омский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Якупов (Чистяков) – 10:12 (5x5)     2:0 Чистяков (Потуральски) – 37:27 (5x5)     3:0 Ливо (Чистяков, Потуральски) – 43:41 (5x4)     4:0 Пономарёв (Рашевский, Гуляев) – 46:36 (5x5)     4:1 Венгрыжановский (Хохлачёв, Грэм) – 59:11 (5x4)    

«Реабилитировались после поражения в прошлом матче, хорошо, что сегодня удалось победить на глазах у своих болельщиков, и при этом сохранять концентрацию все 60 минут. Классно, что забил уже во второй игре за «Авангард», надеюсь, что продолжу в том же духе. Конечно, я слышал поддержку болельщиков, они здесь невероятные», — передаёт слова Ливо корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующий матч «Авангард» проведёт с «Металлур