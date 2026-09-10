Андрей Козырев высказался о поражении «Северстали» от «Локомотива»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива» в овертайме со счётом 1:2.

— Хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали поддержать нас в Ярославль. Несмотря на сегодняшнее поражение, мы положительно рассматриваем этот матч – мы играли с командой чемпионов, неплохо выглядели по рисунку игры, по содержанию. Этот матч необходим нам для становления нашей молодой команды.

— Где произошёл переломный момент, потому что вели 1:0. Это большинство 5х3, когда не реализовали? Или в концовке матча, когда уже было удаление?

— В концовке, наверное – силёнок немножко не хватило потерпеть.

— Почему сегодня решили сделать ставку на Всеволода Скотникова?

— У нас два вратаря, вернее, три вратаря у нас бригада. Сегодня решили дать сыграть Скотникову. Он провёл шикарный матч, хороший матч.

— Низкая результативность у вашей команды на старте сезона – четыре шайбы в трёх играх. И