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Андрей Козырев высказался о поражении «Северстали» от «Локомотива»

Андрей Козырев высказался о поражении «Северстали» от «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива» в овертайме со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Ян (Рейнгардт, Буренов) – 22:13 (5x5)     1:1 Шалунов (А. Радулов, Сурин) – 55:58 (5x4)     2:1 Сурин (Иванов) – 62:54 (3x3)    

— Хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали поддержать нас в Ярославль. Несмотря на сегодняшнее поражение, мы положительно рассматриваем этот матч – мы играли с командой чемпионов, неплохо выглядели по рисунку игры, по содержанию. Этот матч необходим нам для становления нашей молодой команды.

— Где произошёл переломный момент, потому что вели 1:0. Это большинство 5х3, когда не реализовали? Или в концовке матча, когда уже было удаление?
— В концовке, наверное – силёнок немножко не хватило потерпеть.

— Почему сегодня решили сделать ставку на Всеволода Скотникова?
— У нас два вратаря, вернее, три вратаря у нас бригада. Сегодня решили дать сыграть Скотникову. Он провёл шикарный матч, хороший матч.

— Низкая результативность у вашей команды на старте сезона – четыре шайбы в трёх играх. И