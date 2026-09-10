«Айлендерс» проявляют интерес к нападающему «Коламбуса» Кириллу Марченко

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко входит в сферу интересов «Нью-Йорк Айлендерс», сообщил журналист Эллиотт Фридман в подкасте «32 Thoughts».

Напомним, у 26-летнего россиянина остался один год по действующему соглашению с клубом с кэпхитом $ 3,85 млн. Летом 2027-го он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Если на 1 июля у него не будет контракта с «Блю Джекетс», то игрок окажется доступным для оффершитов.

Ранее стало известно, что Кирилл Марченко с большой долей вероятности начнёт предстоящий сезон в «Коламбусе» — несмотря на слухи об обмене и сообщения о нежелании хоккеиста связывать с клубом своё долгосрочное будущее.