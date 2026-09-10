ИИХФ дисквалифицировала экс-тренера Швейцарии Фишера на четыре года

Международная федерация хоккея (ИИХФ) завершила расследование по делу Патрика Фишера. Как сообщает SRF Sport, тренер дисквалифицирован на четыре года. 51-летнему специалисту запрещено тренировать национальные команды до 2030 года.

Специалист ранее возглавлял сборную Швейцарии. В апреле он был уволен с поста главного тренера национальной команды из-за работы на Олимпиаде-2022 с поддельным сертификатом о вакцинации от коронавируса. После этого ИИХФ начала расследование.

Отмечается, что шансы Фишера возглавить клуб в Швейцарии зависят от того, будет ли Швейцарский фонд спортивной этики (SSI) соблюдать запрет, наложенный ИИХФ. SSI заявила, что получила решение федерации и рассматривает дальнейшие действия.