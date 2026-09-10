«Бывают такие игры, когда моменты есть, но шайба не идёт». Жамнов — о победе над СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победной игре со СКА (3:1).

«Бывают такие игры, когда вроде и моменты есть, и ребята стараются, делают правильные вещи, но шайба не идёт. Такие барьеры надо преодолевать. Ребята молодцы, старались на протяжении всей игры делать то, что мы их просили. Хорошо, что гол мы забили, тяжеловато дался первый гол на нашей арене – потребовалось пять периодов. Здорово, что ребята не сдались. У нас была задача – сконцентрироваться не на кондициях соперника, у которого это второй матч подряд был, а на своей игре. Здесь всё обманчиво, посмотрите на состав их, они выпустили свежих ребят.

Большинство? Моменты есть, идёт поиск сочетаний, много новых ребят играет в большинстве, не хватает чуть-чуть сыгранности. Ну и стараются делать то, что не нужно. Мы даже сегодня меняли два сочетания, переставляли игроков, и второй гол забили же, можно сказать, в большинстве. Это важный для нас вопрос, потому что один-два гола в большинстве дают «поток воздуха», будем работать, искать те сочетания, которые будут работать», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.