Главный тренер СКА Игорь Ларионов подробно рассказал о причинах поражения от «Спартака»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о гостевом поражении от «Спартака» (1:3).

«Интересный и непростой матч, с большим количеством удалений, которые в принципе повлияли на результат. Скажу, что «Спартак» проявил терпение. В то же время простые голы решили исход матча – доставка шайбы до ворот, отскоки, добивания, это то, что сегодня является трендом в хоккее. Нам этого не хватило по ряду причин. Нам нужно восстановиться и закончить эту жёсткую серию первых матчей сезона в Сочи на хорошей ноте.

Два матча каждый день? Здесь не только вопрос в матчах «бэк-ту-бэк», здесь идёт целая серия игр, все через день. Мы специально хотели состав проротировать, у нас четыре новых игрока вышли на замену, чтобы дать паузу другим. Ссылаться на то, что мы ночью ехали в поезде, это можно понять, но не думаю, что это хороший тон для сильной команды. В любой ситуации мы должны играть хорошо, правильно, дисциплинированно и чётко, исходя из тех условий, в которые попали. Надеюсь, это будет хороший опыт для многих игроков. Такое случается нечасто.

Но даже при таком раскладе у нас был шанс победить, если бы мы играли в равных форматах, силы не бесконечные, ребята подустали, особенно игроки обороны, пото