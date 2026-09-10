15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подробно рассказал о причинах поражения от «Спартака»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подробно рассказал о причинах поражения от «Спартака»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о гостевом поражении от «Спартака» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Уилсон (Глотов, Зайцев) – 04:26 (5x5)     1:1 Беляев (Орлов, Гальченюк) – 41:28 (5x5)     2:1 Мальцев (Миронов, Ярош) – 47:32 (5x5)     3:1 Филин (Миронов) – 59:41 (en)    

«Интересный и непростой матч, с большим количеством удалений, которые в принципе повлияли на результат. Скажу, что «Спартак» проявил терпение. В то же время простые голы решили исход матча – доставка шайбы до ворот, отскоки, добивания, это то, что сегодня является трендом в хоккее. Нам этого не хватило по ряду причин. Нам нужно восстановиться и закончить эту жёсткую серию первых матчей сезона в Сочи на хорошей ноте.

Два матча каждый день? Здесь не только вопрос в матчах «бэк-ту-бэк», здесь идёт целая серия игр, все через день. Мы специально хотели состав проротировать, у нас четыре новых игрока вышли на замену, чтобы дать паузу другим. Ссылаться на то, что мы ночью ехали в поезде, это можно понять, но не думаю, что это хороший тон для сильной команды. В любой ситуации мы должны играть хорошо, правильно, дисциплинированно и чётко, исходя из тех условий, в которые попали. Надеюсь, это будет хороший опыт для многих игроков. Такое случается нечасто.

Но даже при таком раскладе у нас был шанс победить, если бы мы играли в равных форматах, силы не бесконечные, ребята подустали, особенно игроки обороны, пото