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«Негативно отношусь к этой идее». Форвард «Спартака» Филин — о буллитах перед матчами

«Негативно отношусь к этой идее». Форвард «Спартака» Филин — о буллитах перед матчами
Комментарии

Нападающий «Спартака» Егор Филин высказался о своём отношении к идее о проведении серии послематчевых буллитов перед матчами КХЛ. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов анонсировал возможное изменение в правилах.

«Мне тяжело что-либо сказать на этот счёт. Если честно, я не совсем понимаю, для чего это нужно. Одно дело, когда в конце матча ты находишься на эмоциональном подъёме и идёшь бить буллит, но в начале… Мы все бьёмся за результат, получается, что в таком случае он отчасти будет предопределён с начала встречи. Я негативно отношусь к этой идее», — заявил Филин.

Ранее «Спартак» на домашнем льду одержал победу над СКА.

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