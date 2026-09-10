«Негативно отношусь к этой идее». Форвард «Спартака» Филин — о буллитах перед матчами

Нападающий «Спартака» Егор Филин высказался о своём отношении к идее о проведении серии послематчевых буллитов перед матчами КХЛ. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов анонсировал возможное изменение в правилах.

«Мне тяжело что-либо сказать на этот счёт. Если честно, я не совсем понимаю, для чего это нужно. Одно дело, когда в конце матча ты находишься на эмоциональном подъёме и идёшь бить буллит, но в начале… Мы все бьёмся за результат, получается, что в таком случае он отчасти будет предопределён с начала встречи. Я негативно отношусь к этой идее», — заявил Филин.

Ранее «Спартак» на домашнем льду одержал победу над СКА.