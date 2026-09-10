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Результаты матчей КХЛ на 10 сентября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 10 сентября 2026 года
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Сегодня, 10 сентября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 10 сентября 2026 года:

«Сибирь» — «Амур» — 2:0;
«Авангард» — «Сочи» — 4:1;
«Локомотив» — «Северсталь» — 2:1 ОТ;
«Динамо» Мн — «Шанхайские Драконы» — 3:4 ОТ;
«Спартак» — СКА — 3:1.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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