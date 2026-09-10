Сегодня, 10 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 10 сентября 2026 года:

«Сокол» – «Динамо-Алтай» — 0:1;

«Омские Крылья» – «Рязань-ВДВ» — 2:1;

«Зауралье» – АКМ — 2:3;

«Горняк-УГМК» – «Челмет» — 5:0;

«Рубин» – ХК «Калуга» — 0:3.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.