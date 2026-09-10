Сегодня, 10 сентября, прошли шесть матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 10 сентября 2026 года:

«Мамонты Югры» – МХК «Молот» — 3:5;

МХК «Динамо» М – МХК «Спартак» — 1:5;

«Снежные Барсы» – «АКМ Юниор» — 2:3 ОТ;

«Динамо-Шинник» – «Амурские Тигры» — 5:3;

«Ирбис» – «Красноярские Рыси» — 1:5;

«Реактор» – «Спутник» — 1:2.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.