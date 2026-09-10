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Форвард «Лос-Анджелеса» Фиала перенёс операцию и пропустит начало тренировочного лагеря

Форвард «Лос-Анджелеса» Фиала перенёс операцию и пропустит начало тренировочного лагеря
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кевин Фиала перенёс операцию и пропустит начало тренировочного лагеря, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, 30-летний форвард получил повреждение во время игры за сборную Швейцарии в матче с Канадой (1:5) после столкновения с Томом Уилсоном на олимпийском хоккейном турнире.

«Нападающий Кевин Фиала перенёс операцию, связанную с устранением последствий травм, полученных на зимних Олимпийских играх 2026 года. Ожидается, что Фиала пропустит начало тренировочного лагеря. Сроки его возвращения будут определены по мере восстановления», — сказано в сообщении команды.

Отметим, что после травмы на Олимпиаде Фиала больше не играл в прошлом сезоне.

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